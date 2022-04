Albero precipita sulla carreggiata, paura sulla Fondi-Sperlonga

Paura, giovedì sera, lungo la strada provinciale Fondi-Sperlonga: a causa del maltempo un grosso albero si è abbattuto sulla carreggiata, tagliandola in due. Si è evitata una tragedia solo perché in quel preciso momento, casualmente, non passava nessuno.

L'incidente è avvenuto in territorio fondano, in prossimità dell'ex locale notturno "Plaza", portando per forza di cose all'interdizione della viabilità in ambedue i sensi di marcia, con il traffico deviato verso via Sant'Anastasia e via Flacca.

Oltre ai carabinieri della Tenenza locale, sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati sotto il vento sferzante di quelle ore nelle operazioni di taglio e rimozione della pianta collassata in strada.