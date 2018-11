Albero pericolante, Appia chiusa. Canali pieni a Chiesuola, allarme dal canile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il maltempo sta flagellando anche Latina ed in particolare le sue periferie. Chiusa temporaneamente l'Appia, nel tratto compreso tra Borgo Faiti, dove si è posizionata una pattuglia della polizia locale di Latina, e Sezze, dove in località La Storta ci sono i carabinieri a deviare il traffico. L'arteria, fanno sapere le forze dell'ordine, resterà chiusa fino alla rimozione di un pino considerato pericolante.Mentre a Latina città oggi non si riscontrano gravi danni, ma soltanto qualche allagamento (per questo è stato chiuso il sottopasso di Via Vespucci), diverso è il caso dei borghi. Un grosso ramo è caduto stamattina a Borgo Grappa, e da questa mattina nella zona di Chiesuola i canali sono pieni: campi allagati e l'acqua nelle scoline in prossimità delle case sono arrivate al limite dei ponti d'ingresso. Impressionante il livello del Canale delle Acque Medie, che sfiora il bordo superiore degli argini in più punti.Un allarme è arrivato dal canile comunale, che si trova proprio a Chiesuola: "Siamo in emergenza - hanno scritto su Facebook - se continua a piovere andiamo sotto. Tutti i canali sono al limite e le campagne intorno tutte allagate". La situazione è davvero critica.