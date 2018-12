Albero e casette di Natale, montaggio in corso a Latina: sabato l'inaugurazione

Ultimo aggiornamento: 11:54

E' in corso il montaggio del tradizionale albero di Natale in piazza del Popolo a Latina. Contemporaneamente gli addetti stanno allestendo anche le casette che ospiteranno il mercatino natalizio lungo corso della Repubblica.L'inaugurazione è prevista per sabato 8 dicembre, festa dell'Immacolata.Mentre per venerdì 7 dicembre alle 12 è convocata nella sala multimediale del Museo Cambellotti la conferenza stampa di presentazione degli eventi organizzati per il Natale a Latina. L'assessore alla Cultura Silvio Di Francia e l'assessore alle Attività produttive Giulia Caprì illustreranno le iniziative promosse dal Comune di Latina in occasione delle festività natalizie.