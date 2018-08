Alberi pericolosi, il sindaco di Sabaudia vieta il transito per il canale Caterattino

Cedono le piante di eucalipto e il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, chiude al transito veicolare e pedonale la traversa di via Caterattino «per tutela dell’incolumità pubblica». Sono una decina le piante di eucalipto in fase di deperimento e pericolose, nel tratto di circa 200 metri che costeggia il canale Caterattino.



Il provvedimento si è reso necessario anche a seguito dei sopralluoghi effettuati dal personale della Polizia Locale che ha riscontrato l’inizio del cedimento anche di altre piante poste a margine della strada . L’ordinanza sindacale prevede, altresì, il divieto di sosta ed obbligo della rimozione forzata per tutti i veicoli.





Domenica 26 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:06



