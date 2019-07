Alba run, una corsa diversa: 14 km per sostenere i ragazzi del Girasole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Correre all'alba, anche per chi non può farlo. «All'Alba run è stata la diversità a fare la differenza» spiegano gli organizzatori della gara podistica che si è tenuta domenica a Latina con partenza alle sei dalla parrocchia "Maria Madre della Chiesa", che ha richiamato più di 100 atleti provenienti dalla provincia pontina e anche da Roma. «Un percorso non semplice 14 km tra asfalto e sterrato, ma che ha regalato un bellissimo scenario alle prime luci del sole. Sudore, fatica e tanta gioia, perché non è stata la solita gara competitiva, qui si è vissuto il messaggio di solidarietà, correre per chi non può farlo, sostenere il progetto di vacanza dei ragazzi diversamente abili dell'associazione Il Girasole di Latina» spiegano gli organizzatori.Al traguardo gli atleti hanno ricevuto una medaglia speciale, in ceramica, realizzata dai ragazzi dell'associazione. E tra i partecipanti anche Sara che ha partecipato con la carrozzina da running insieme al suo papà, e una atleta non vedente che ha concluso la gara percorrendo tutti i 14 km. Tanti anche i partecipanti alla camminata sportiva non competitiva di 5 km.L'alba Run "In pista x crescere" - inserita nel circuito Opes corsa libera - è stata sostenuta anche dal parroco dei quartieri Q4 e Q5 don Mario Sbaragia. «La gara vuole essere più di una semplice corsa, vuole essere uno strumento di solidarietà che aiuta il lavoro basato sul volontariato che l'associazione Il Girasole svolge da anni - spiega la presidente Patrizia Di Benedetto - , ma soprattutto vuole essere un mezzo attraverso il quale aiutare a costruire una realtà territoriale, una storia di quartiere, così che la comunità possa crescere e rafforzarsi. Ed è bello che tutto ciò è stato possibile grazie ai volontari e agli animatori dell'associazione che domenica hanno rinunciato a qualche ora di sonno per vivere con noi un'alba diversamente bella».Grazie al contributo dei partecipanti i ragazzi dell'associazione Il Girasole partiranno il 25 agosto per una settimana di vacanza a Padova.