Alba Pontina, il pentito Riccardo: «Ecco i nomi dei politici ai quali abbiamo portato i voti»

Controllo delle campagne elettorali di molti candidati del centro destra a Latina e Terracina con pesanti capacità di condizionamento del voto. E’ il quadro tracciato dal collaboratore di giustizia Agostino Riccardo questa mattina nella lunga testimonianza in videoconferenza per il processo Alba Pontina. Riccardo, ex appartenente al clan Travali e poi a quello di Armando Di Silvio ha raccontato dell’imprenditore Raffaele Del Prete che lavorava per le campagne elettorali del commercialista Matteo Adinolfi per la lista ‘Noi con Salvini" alle amministrative del 2016 e di Gina Cetrone a Terracina e dell’elezione di Pasquale Maietta prima in Consiglio comunale poi alla Camera dei Deputati. “I 500 voti della curva del Latina Calcio nel 2013 sono stati girati a Calandrini su richiesta di Maietta”. E poi ha anche parlato di un incontro tra lui, Pugliese, i figli di Lallà Di Silvio e Armando Cusani che sosteneva la Cetrone. “Tutti hanno pagato fior di soldi per comprare voti ed erano perfettamente a conoscenza dei nostri metodi”.