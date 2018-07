Clan Di Silvio, il Riesame annulla l'ordinanza: tutti liberi

di Marco Cusumano

Annullata l'ordinanza di custodia cautelare a carico del clan Di Silvio. Poco fa il Riesame ha sciolto la riserva disponendo la liberazione degli indagati, sette dei quali accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso.Probabilmente, ma bisognerà attendere le motivazioni per averne certezza, i giudici hanno rilevato la mancanza di "autonoma valutazione" da parte del gip Minunni che, in sostanza, avrebbe copiato intere parti della richiesta della Procura. Una pratica espressamente vietata dal codice di procedure penale.Nei giorni scorsi analoga decisione era stata presa per tre indagati (Antonio Fusco, Daniele Coppi e Matteo Lombardi), con riferimento al "difetto di autonoma valutazione del gip".L'accusa resta in piedi ma la misura cautelare è stata annullata.