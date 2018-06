Di Silvio, un supertestimone dietro l'inchiesta Alba Pontina

di Marco Cusumano

Non ci sono soltanto le dichiarazioni del pentito Renato Pugliese dietro all'indagine Alba Pontina che ha decapitato il clan Di Silvio. L'inchiesta ha avuto un notevole impulso anche da un altro detenuto che subì minacce e vessazioni mentre era in carcere per una rapina compiuta quando era ancora minorenne. Prima di essere rinchiuso, infatti, il giovane accusò il clan dei Travali facente capo a Costantino Di Silvio detto Cha-Cha. Siamo all'epoca del processo Don't Touch quando il giovane comincia a ricevere...