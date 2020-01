Alba Pontina, il senatore Calandrini: «Mai coinvolto nello scambio di voti raccontato dai pentiti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non posso escludere che Pasquale Maietta nel 2013, quando io ero candidato alla Regione e lui alla Camera in Fratelli d'Italia nello svolgere campagna elettorale per lui, abbia richiesto a terzi e quindi anche nell’ambiente calcistico nella sua qualità di allora presidente del Latina Calcio, di votare per me alle Regionali.Ma fin dalla mia prima candidatura, nel 2002, il mio consenso elettorale e i voti raccolti sono perfettamente riconducibili a un elettorato storico e consolidato nel tempo. Le persone che mi hanno sostenuto e che mi sostengono tutt’ora le ho sempre incontrate alla luce del sole e nella più totale trasparenza. Questo è il solo modo che conosco di fare politica e di raccogliere consensi». Questa la replica del senatore Nicola Calandrini alle dichiarazioni del pentito Agostino Riccardo nel corso del processo Alba Pontina. "Ricordo ancora che in quel periodo, nel 2013, Maietta non solo non risultava coinvolto in alcuna vicenda giudiziaria ma risultava essere una figura politica di primo piano sia all’interno del partito sia per rivestire rilevanti cariche istituzionali cittadine: consigliere comunale eletto e assessore al bilancio.«Posso inoltre dire con certezza che io non ho mai incontrato i tifosi, e se anche lo avessi fatto non lo considero una cosa disdicevole - aggiunge il senatore di Fratell' d'Italia - Escludo nel modo più categorico di aver avuto conoscenza della presunta mediazione “specifica” di Maietta per “girarmi” 500 voti dalla curva dei tifosi del Latina Calcio. Dopo di ché - prosegue Calandrini - le elezioni regionali si chiusero con un bilancio di circa 6.300 preferenze di cui 4.000 nella sola città di Latina, che non furono comunque sufficienti per la mia elezione in Regione. Respingo quindi con forza - conclude - qualsiasi allusione circa un mio presunto coinvolgimento per acquisire voti, direttamente o indirettamente, con modalità improprie o addirittura illegali, auspicando che la magistratura possa rapidamente chiarire tutte le presunte circostanze riferite dal pentito Agostino Riccardo».