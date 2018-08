Al via questa sera a Lenola "Inventa un film": oltre 1900 lavori da 95 nazioni

di Barbara Savodini

Spegne 20 candeline quest’anno “Inventa un film” la rassegna ideata dal direttore artistico Ermete Labbadia che dal 1998 promuove pellicole di autori emergenti e produzioni non adeguatamente distribuite nelle sale cinematografiche. La cinque giorni prenderà il via oggi e i numeri preannunciano un successo senza precedenti: sono 1.904 i lavori provenienti da 95 nazioni, mentre 135 sono i lungometraggi italiani iscritti alla categoria “Oro invisibile”, ai quali si aggiungono le sezioni scuola, animazione, voci del territorio e persino un contest fotografico. Ad accrescere prestigio alla kermesse, che si terrà prevalentemente presso l’anfiteatro “Marino De Filippis” di Lenola, è una giuria di big del piccolo e del grande schermo: ci saranno pezzi grossi come Enzo Porcelli, produttore di oltre 60 film di cui uno, Il Viaggio della Speranza (1991), vincitore di un Oscar, Enrico Magrelli, giornalista e critico cinematografico, Azzurra Martion, la “fidanzata” italiana di Checco Zalone in Quo Vado, Walter Lippa, Carlucciello in Gomorra e moltissimi altri. Tra le novità dell’edizione 2018, studiata nei minimi particolari dall’Associazione Culturale Cinema e Società di Lenola, anche l’istituzione del “Premio Migrantes – Sprar Comune di Lenola” assegnato da una commissione straordinaria, composta da esperti e da alcuni beneficiari del diritto alla protezione internazionale, al miglior film riguardante il tema dei flussi migratori. Intenso il programma di questa sera che prevede, a partire dalle ore 21, ben 14 proiezioni, 12 in gara e due nell'ambito della categoria "Voci del territorio" ("La cattedrale sul mare" di Giuseppe Mallozzi e Dafni Scotese e "In fila" di Enzo Recchia e Fabio Romanelli). Entusiasmo anche per i tre giudici della prima serata: Liliana Fiorelli, nota per le fiction "I Medici" e "Task Force 45" e per il suo importante ruolo in "Fortunata" di Sergio Castellitto, Angela Curri, famosa per il ruolo della protagonista in "La Mafia uccide solo d'estate" e di Bea in "Braccialetti Rossi" e Sabrina Crocco, rinomata attrice di teatro e conosciuta dal pubblico del piccolo schermo per "Le Tre Rose di Eva"-

