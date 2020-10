Al via Latina Tendance, il festival della danza contemporanea

Torna a Latina, in questo week end, il festival dedicato alla danza contemporanea, dedicato a Thedor Rawyler, ideatore della manifestazione scomparso lo scorso anno. “Il festival – spiegano gli organizzatori - è un momento di incontro, tra artisti e culture, un crocevia, una frontiera in cui si abbatte il confine”.

In programma una versione modificata in parte a causa delle restrizioni per il Covid “ma ci tenevamo ad essere presenti”. Una performance di danza urbana in apertura dal titolo "Sakura", presso la piazza del Popolo venerdì alle 18, spettacoli presso Opera prima, e due giorni di installazioni, mostre d’arte contemporanea e spettacoli al Madxi. E ancora: una residenza a Sezze, un premio, 3 incontri in streaming e un progetto speciale: “In un momento così delicato per l’incontro e la vita delle attività in presenza, sentiamo la necessità e l’urgenza di uno scambio, che avverrà nella tutela più assoluta dei corpi, nel rispetto delle disposizioni e nell’applicazione di tutte le norme di sicurezza richieste”.

