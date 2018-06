di Francesca Balestrieri

SERMONETA - Parte da Sermoneta, con un omaggio a Riccardo Cerocchi, la cinquantaquattresima edizione del Festival Pontino di Musica, dando così il via a un mese di musica con oltre venti appuntamenti fino al 29 luglio in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio della provincia di Latina: oltre al Castello Caetani, sede di tanti concerti della manifestazione, le Abbazie di Fossanova e Valvisciolo, il Complesso monumentale di Sant’Oliva a Cori, le magiche atmosfere dell’Oasi Parco di Pantanello a Cisterna e il comune di Fondi. Ampia come sempre l’offerta musicale che spazierà dal grande repertorio classico e barocco, fino al jazz e alla musica d’oggi, protagonisti solisti, direttori ed ensemble della scena musicale internazionale a fianco di giovani e promettenti talenti su cui il Festival ama da sempre scommettere.

L’appuntamento di apertura sarà in memoria dell’Architetto Riccardo Cerocchi infaticabile organizzatore e anima per oltre cinquant’anni del Festival, scomparso lo scorso ottobre. Sul palco la pianista Maria Grazia Bellocchio e il soprano Laura Catrani, interpreti di riferimento per la musica contemporanea, che eseguiranno alcune Liriche di due compositori che in Italia hanno segnato la musica del XX secolo, Goffredo Petrassi (Due liriche di Saffo, 1942, per voce e pianoforte nella traduzione di Salvatore Quasimodo) e Luigi Dallapiccola (Quattro liriche di Antonio Machado, 1948, per canto e pianoforte). Alla loro musica si alterna quella di altri tre compositori italiani del Novecento di cui il Campus Internazionale di musica di Latina, organizzatore del Festival, conserva i preziosi archivi musicali, in parte ancora inediti: sono Barbara Giuranna, Gino Contilli e Giorgio Federico Ghedini.

A seguire due giornate, sabato e domenica, sempre a Sermoneta dedicate agli Incontri Internazionali di Musica Contemporanea, titolo di questa edizione sarà “Nuova e nuove musiche”.

Sabato alle ore 21, al Castello Caetani, il concerto del violinista Francesco D’Orazio e dell’Ensemble Prometeo diretto da Marco Angius. In programma la prima assoluta per violino solo di Encore (2016) di Luis de Pablo, che con questo breve pezzo, per dirla con le sue stesse parole, “rende un omaggio al talento, all’arte, all’intelligenza e alla sensibilità di Francesco D’Orazio”, felice esempio di piena collaborazione e stimolante confronto fra compositore e interprete. Completano il programma le prime assolute di compositori italiani di nuova generazione (Simone Cardini, Pasquale Corrado, Aureliano Cattaneo), cui si aggiungono le musiche del giapponese Misato Mochizuki e del danese Rune Glerup.

Domenica sera alle ore 21 ancora al Castello Caetani per il concerto che accoglie una delle più attese novità del Festival, con la prima esecuzione italiana di Il n’est pas comme nous! Une fable de tous les temps (2017) di Alessandro Solbiati, azione scenica per voce femminile cantante e recitante ed ensemble da El retablo de las maravillas di Miguel de Cervantes Saavedra. “Alla base di questa avventura compositiva – racconta lo stesso compositore, anche docente del Corso di composizione ai Corsi di Sermoneta - vi è stato l’incontro con la voce cantante e recitante e con la personalità scenica di Mathilde Barthélemy, in grado di non separare recitazione da canto e di mescolare le due attitudini vocali in una relazione di reciproco nutrimento. Era però prima di tutto necessario trovare un testo ‘forte’ ma al tempo stesso divertente e leggero. Cervantes e il suo ‘Retablo de las maravillas’ hanno costituito una scelta perfetta: una favola, piena di ironia ma anche di una verità piuttosto amara, capace di graffiare e insieme di far sorridere”.

La prima di Solbiati sarà preceduta dalla altra novità, questa in prima assoluta, di Luca Ricci giovane compositore segnalatosi nel corso di composizione dello stesso Solbiati a Sermoneta. Titolo della sua composizione Breccia nel suono, scritta nel 2018 per violino, viola e violoncello.

