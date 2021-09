Giovedì 9 Settembre 2021, 13:35

La stagione al Teatro romano di Minturnae si conclude questa sera con un tributo ad Ennio Morricone. C’è grande attesa per il concerto (ore 20.30, ingresso gratuito) dal titolo emblematico “We all love Ennio Morricone”, inserito dall’amministrazione comunale nel calendario dell’ultracentenaria Festa della Natività di Maria. “E’ motivo di grande soddisfazione – annuncia il sindaco Gerardo Stefanelli – poter ospitare, tra le antiche rovine che punteggiano la Valle del Garigliano, questo concerto dedicato al grande maestro Ennio Morricone, che chiude idealmente una stagione balneare ricca di appuntamenti”. Il concerto, promosso dal Comune in collaborazione con la Direzione regionale Musei del Lazio, ripropone, con gli stessi arrangiamenti, i brani eseguiti dai vari musicisti che hanno collaborato con Morricone, Premio Oscar alla carriera nel 2007, in tutti i suoi concerti in giro per il mondo”. Si prospetta una serata ricca di suggestione, durante la quale saranno eseguiti i successi più significati dell’autorevole musicista romano. Ingresso libero (solo ai possessori di green pass), con prenotazione obbligatoria su eventbrite.it. Per informazioni, contattare l’Info Point Vivi Minturno Scauri al numero 377.3731319.