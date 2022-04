Al teatro "Gigi Proietti" di Priverno la rassegna Cartoonfest

Rassegna dedicata al cinema di animazione a Priverno. Dal 26 al 30 aprile, infatti, il teatro "Gigi Proietti" presenta Cartoon fest, iniziativa del Comune e di Matuta teatro.

Si tratta di cinque proiezioni in orario scolastico, differenziate per età, in modo da consentire la partecipazione degli alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado degli Istituti scolastici di Priverno. In tutto oltre mille studenti che, dopo due anni di pandemia, potranno finalmente vivere l'esperienza di andare al cinema con la scuola.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY La cultura scende in campo per Fossanova e Privernum

Sono film selezionati sulla base dei contenuti, dei premi e dei riconoscimenti ricevuti. Martedì 26 aprile alle ore 10 sarà proiettato “Il giro del mondo in 80 giorni” di Samuel Tourneux. Mercoledì 27 aprile sarà la volta di “Trash. La leggenda della piramide magica”

Giovedì 28 aprile i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado assisteranno alla proiezione di “100% Lupo”, un film di Alexs Stadermann, mentre venerdì 29 aprile per i ragazzi delle superiori sarà proiettato “Valzer con Bashir” del regista israeliano Ari Folman .

Cartoon Fest si concluderà poi sabato 30 aprile alle 17.30 con una proiezione aperta al pubblico del film “Il piccolo Yeti”, una storia di amicizia e coraggio, poetica ed evocativa, adatta a tutta la famiglia.