Al liceo classico si formano i futuri medici, progetto pilota all'Alighieri di Latina

Il liceo classico "Dante Alighieri" di Latina è fra i 37 di tutta Italia, selezionato per l’avvio del percorso di potenziamento “Biologia con curvatura biomedica”.Il Progetto, frutto di un accordo-quadro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, prevede che in un solo liceo classico per provincia siano avviati percorsi di potenziamento-orientamento che prevedono approfondimenti, a partire dal terzo anno delle discipline medico-biologiche.Venti ore di lezioni teoriche tenute dai docenti di biologia, venti ore di lezioni magistrali tenute da medici individuati dagli ordini, più dieci ore "sul campo", con visite ad ambulatori, ospedali, laboratori di analisi.«L’accertamento delle competenze avviene in itinere, in laboratorio, tramite la simulazione di casi, e, ogni bimestre, attraverso la somministrazione di test a risposta multipla - spiega la dirigente scolastica Eleonora Lofrese - Il percorso dura tre anni, per un totale di centocinquanta ore e al termine tutti al via per il test per Medicina». L'iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai 30 studenti coinvolti e dalle loro famiglie.«Ringrazio il professor Antonio Incandela, responsabile del progetto e docente interno di biologia - ha concluso la dirigente - e l’Ordine dei medici di Latina che ha saputo cogliere l’opportunità per i futuri professionisti e per la città»