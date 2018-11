© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Istituto professionale alberghiero “Angelo Celletti” di Formia, diretto da Monica Piantadosi, ospita lunedì 12 novembre la “Festa nazionale del cuoco nel Lazio”, organizzato dalla sezione di Latina della Federazione Italiana Cuochi presieduta da Luigi Lombardi in collaborazione con l’Unione Regionale Cuochi del Lazio e le associazioni provinciali Cuochi di Roma, Latina, Frosinone e Rieti. Nell’ambito della manifestazione si svolgeranno la XXI edizione del concorso “I piatti tipici pontini”, l’XI edizione del concorso regionale “La cucina Laziale rivisitata in chiave moderna” e la XXIII edizione del “Memorial Daniele Canali”, riservato agli allievi degli Istituti Alberghieri. Nel pomeriggio, invece, si terrà un convegno sul tema: “Il ruolo dello chef nella promozione della corretta alimentazione”, moderato dalla giornalista enogastronomica Tiziana Briguglio. Tra i relatori, oltre all’esperto di Scienze dell’alimentazione, Giuseppe Nocca, ci saranno medici, professionisti della ristorazione e nutrizionisti, per sottolineare quanto “un corretto modo di intendere la cucina, abbinato alla scelta di alcuni semplici ingredienti, possa contribuire al benessere della persona e dell’ambiente”.