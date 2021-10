"Aiuto, c'è un serpente". Paura all'asilo, il rettile preso dai carabinieri forestali

Lunedì 25 Ottobre 2021, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 17:52

Un serpente incastrato nella rete ha causato qualche preoccupazione all'asilo "Piccolo Principe" di Latina, in via Aniene. L'esemplare di Biacco - di circa due metri - era rimasto appunto incastrato nella rete.

E' un serpente innocuo, si ciba di piccoli anfibi e insetti, ma se disturbato può aggredire anche l'uomo con un morso che comunque non è velenoso. A riportare la calma ci hanno pensato i carabinieri forestali del reparto biodiversita' di Fogliano che hanno provveduto a recuperarlo e a liberarlo in luogo sicuro.