Aids, prevenzione tutto l'anno. Campagna Asl: «Io l'ho fatto e tu?». Inizia il direttore generale

Un aumento del 600% dei test effettuati durante la settimana che ha portato alla giornata mondiale di lotta all'Aids dell'1 dicembre, ora la campagna “Io l’ho fatto, tu?”. Un modo per dire che la prevenzione si fa tutto l'anno e a dare per primo il buon esempio è stato il direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, che questa mattina ha effettuato il test presso l'unità operativa complessa di malattie infettive al "Santa Maria Goretti".«La Hiv testing week e l’aperitest di sabato scorso, hanno coinvolto moltissime persone, studenti, ragazzi, ma anche adulti - ha detto Miriam Lichtner, dirigente dell'unità di malattie infettive - Esperti infettivologi e virologi hanno lanciato pillole di prevenzione inframmezzate da musica e arte. Oggi conoscere il proprio stato HIV significa proteggere la propria vita e quella delle persone a cui si vuole bene. Infatti, le attuali terapie antivirali non solo sono in grado di bloccare il decorso della malattia evitando la fase più grave e mortale, ma sono in grado di rendere la persona non contagiosa, evitando le nuove infezioni. Quindi, fare il test rappresenta una valida forma di prevenzione della malattia conclamata e anche della diffusione dell’infezione alla popolazione».I casi di nuove infezioni purtroppo sono stabili. «Sono stati 3443 i nuovi casi di HIV nel 2017, con 690 nuovi di Aids. Il Lazio è la regione a più alta incidenza (7.5/100.000). La trasmissione avviene nell’85% dei casi per via sessuale. A Latina il numero annuale non accenna a ridursi con un dato allarmante che riguarda l’alta percentuale di diagnosi tardive, già in fase avanzata di malattia (57% delle nuove diagnosi). L’età più colpita è quella dei giovani adulti, anche se infezioni hanno colpito anche soggetti over 60. Si evince una scarsa efficacia della prevenzione e una bassissima percezione del rischio. Tutto ciò esorta ad attuare al livello locale quanto enunciato dal nuovo piano nazionale AIDS 2017: bisogna effettuare una combinazione di interventi di prevenzione efficaci che devono essere diffusi e conosciuti».Per questo viene lanciata la campagna “Io l’ho fatto, tu?” e si ricorda che è possibile effettuare il test tutto l'anno gratuitamente, in modo anonimo, senza impegnativa e prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.