Aia Formia: scelta la squadra di consiglieri e collaboratori del neo presidente Marino

Martedì 5 Ottobre 2021, 15:26

Il neo presidente dell’associazione italiana Arbitri (Aia) sezione di Formia Vincenzo Marino è stato chiamato a scegliere la squadra di consiglieri, collaboratori e referenti per la stagione sportiva 2021/2022. Tra le varie nomine fatte anche quella dell’assistente arbitrale nazionale Paolo Cozzuto come coordinatore degli arbitri effettivi e degli osservatori. Quest'ultimo però si è dimesso da membro e da presidente del collegio dei revisori dei conti, ruolo che ricopriva dal 2016. Al suo posto il Comitato Regionale ha eletto come componente dell'ente di controllo Giovanni Saccoccio che ha così raggiunto Gianluca L’Erario e Eleonora Saccoccio già presenti all’interno dell’organo. La giovane originaria di Itri a seguito di una votazione interna è stata nominata presidente, diventando cosi la prima donna a ricoprire questo incarico nella Sezione di Formia.

Sempre all’interno della squadra dirigenziale si segnala la riconferma di Vincenzo Cerrito a vice presidente tecnico e la nomina di Amilcare Montano a vice presidente amministrativo. «La scelta di queste ultime due nomine - spiega Marino - è ricaduta su di loro poiché entrambe sono persone di esperienza, da anni all’interno del gruppo dirigenziale della nostra sezione e che sapranno sicuramente ricoprire al meglio i rispettivi incarichi. Sono molto contento della nomina di Eleonora Saccoccio a presidente del collegio dei revisori e mi auguro che la sua nomina sia di buon auspicio per aumentare le quote rosa all’interno del nostro gruppo».