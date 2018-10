Ai Mondiali Master, la spadista azzurra Ewa Borowa, ex Club Scherma Formia, è doppio bronzo individuale e a squadre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le luci del Modigliani Forum di Livorno si sono accese sui campionati del mondo Master e a brillare è sempre la stella della fortissima spadista Ewa Borowa, un lungo passato da istruttrice nelle file del Club Scherma Formia. Nella giornata inaugurale della kermesse iridata dedicata alla categoria A Veteran, ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale dopo la sconfitta subìta in semifinale per 7-6 contro la svedese Pia Albertson, poi vincitrice del titolo. La portacolori della Giannone Caserta, ma per 18 anni nella società del sud pontino con i maestri Michele e Francesco Leonardi, aveva festeggiato la certezza del podio dopo il successo per 10-6 ai quarti di finale contro la britannica Ingrid Eskett. In precedenza, dopo aver fermato 10-4 la brasiliana Costa ed aver vinto 10-8 il derby del tabellone dei 32 contro Fabrizia Alessandrini, era approdata ai quarti avendo ragione nei 16 della tedesca Bettina Fichtel per 7-3. Neanche il tempo di festeggiare il bronzo che oggi è arrivato l’identico alloro nella prova a squadre insieme alle compagne d’arma Maria Caproni, Gianna Cirillo Gianna Della Corte, Iris Gardini e Luisa Milanoli. Il team azzurro ha battuto nella finalina per 30-27 la Germania, mentre in precedenza nella fase a gironi aveva superato la Francia (26-19) e l’Austria (30-20), nei quarti ancora le transalpine (21-20), arrendendosi per un soffio in semifinale soltanto al minuto supplementare (26-27) alla Finlandia. Nella passata edizione di Maribor in Slovenia Ewa, polacca di Varsavia ma naturalizzata italiana, aveva ottenuto sempre il terzo posto cedendo in semifinale per 7-6 alla statunitense Marx, chiudendo un 2017 da record con l’ennesimo bronzo agli Europei (fu anche oro a Porec in Croazia nel 2015, dove conquistò il suo secondo titolo continentale dopo quello del 2011 a Henin Beaumont in Francia, cui si aggiungono i tre a squadre nel 2010, 2012 e 2014) e dominando ai tricolori di Chiavari in Liguria. La Borowa ha una figlia altrettanto brava: la giovanissima promessa della Nazionale Sara.