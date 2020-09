Latina, evade dai domiciliari per mettere a segno una rapina sotto casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' evaso dagli arresti domiciliari per mettere a segno una rapina sotto casa, poi ha colpito a calci e pugni anche i poliziotti ed è stato arrestato. E' accaduto la sera di lunedì a Latina, in via degli Elleni e in manette è finito Marco Pagani, 22 anni, accusato ora di evasione, tentata rapina, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Un lungo elenco di reati che si aggiungono alla lista dei suoi precedenti. Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane si è avvicinato a un ragazzo che stava prelevando al bancomat dell'ufficio postale di via degli Elleni. Con il volto travisato lo ha aggredito intimandogli di consegnare il denaro che aveva appena prelevato. Quando la vittima ha esitato è stata ripetutamente colpita con calci e pugni, tanto da essere costretta a scappare e a trovare rifugio nella propria auto per sfuggire alla furia.Il malvivente si è poi allontanato a mani vuote tornando nel suo appartamento nelle immediate vicinanze dell'ufficio postale, mentre il ragazzo ha composto il 113 chiedendo aiuto. I poliziotti hanno raccolto un'accurata descrizione fisica del rapinatore e del suo abbigliamento anche grazie alle testimonianze di alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Tanto è bastato per stringere il cerchio e capire chi fosse il responsabile. Sono andati diretti nell'appartamento del sospettato, che però non ha risposto al citofono nel tentativo disperato di sottrarsi alle ricerche. Gli agenti si sono però appostati sul pianerottolo piantonando l'appartamento fino all'arrivo di un parente che ha aperto la porta di casa.A quel punto però si è scatenata la furia. Marco Pagani ha dato in escandescenze scagliandosi contro gli agenti e colpendoli con violenza con calci e pugni per non essere arrestato. Nella colluttazione tre di loro sono rimasti feriti e hanno riportato lesioni, uno in particolare ha riportato la frattura della falange di un dito della mano e ha avuto una prognosi di 30 giorni. Non senza fatica l'equipaggio della volante è riuscito poi a immobilizzare il giovane e condurlo nelle camere di sicurezza della Questura dove da lunedì notte è rinchiuso in attesa del giudizio per direttissima previsto per questa mattina. Ad inchiodarlo è stato anche il ritrovamento, durante la perquisizione dell'abitazione, della felpa indossata per la rapina, la stessa che era stata descritta nei particolari dalla vittima.