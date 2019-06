© RIPRODUZIONE RISERVATA

In extremis è arrivata la medaglia d’oro nel campionato italiano juniores dello staffettista di Aprilia, Mattia Rinaldi. Il frazionista della 4x400 della Studentesca Rieti “Andrea Milardi” ha trascinato i suoi compagni di club Vincenzo Fedele, Michele Esposito e Riccardo Filippini al titolo tricolore con il tempo di 3’17”88, precedendo l’Atletica Bergamo (3’21”41) e il Cento Torri Pavia (3’22”04). Sulla pista del “Raul Guidobaldi” di Rieti è stato un crescendo di emozioni per la scuola pontina e per il ragazzo cresciuto alla Runforever Aprilia, al secondo anno di fila a difendere i colori della società reatina. Nella gara individuale Rinaldi si è dovuto accontentare del quarto posto sui 400 metri (48”64 neo primato personale). Bene anche la velocista di Sperlonga Carolina Rinnaudo, in forza alla Romatletica Footworks, che ha chiuso con un ottimo quinto posto sui 100 metri con il crono di 11”96 scendendo sotto la barriera dei 12 secondi: 11”95 al primo turno e 11”65 in semifinale. Intanto la rappresentativa cadetti del Lazio si è piazzata terza alla quinta edizione del Memorial Luigi Pratizzoli di Fidenza (Parma). La compagine laziale ha conquistato 281 punti, al pari del Piemonte e dietro Lombardia (312 punti) e Veneto (283). In bella evidenza la saltatrice in alto di Sabaudia Myriam Liguori, bronzo con la misura di 1.60 cm: al recente Brixia Meeting di Bressanone, nell’incontro internazionale under18, la cadetta classe 2004 delle Fiamme Gialle Simoni aveva valicato l’asticella a 1.62.