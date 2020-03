Un uomo di 69 anni è morto a Fondi a seguito di un'aggressione. L'episodio è avvenuto in via Molelle ma non sono ancora chiari i contorni. Sembra che ad aggredirlo sia stato un immigrato. A quanto sembra la vittima ha subito un grave trauma facciale che ha portato al decesso. Vani i soccorsi prestati dal personale dell'Ares 118

Ultimo aggiornamento: 11:08

