Aggressione di Natale al pronto soccorso del "Santa Maria Goretti"

Ultimo aggiornamento: 09:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una storia che si ripete e che, purtroppo, non conosce giorni di festa. Anzi. La notte della vigilia di Natale ennesima aggressione al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.Protagonista un cittadino di origine nigeriana che era stato portato in ambulanza e si trovava nella sala posteriore al triage, quella dove i pazienti aspettano di effettuare visite ed esami se non ci sono altre stanze disponibili. Il giovane, che sembra non avesse qualcosa di particolarmente grave, era stato spostato dalla barella dell'ambulanza a quella del pronto soccorso e attendeva il suo turno. A un certo punto, secondo la ricostruzione dei testimoni, ha iniziato ad alzare le voce perché chiedeva di essere visitato altrimenti un'ambulanza che lo riportasse a casa. Infermieri e medici hanno provato a spiegare che non c'era urgenza, tanto meno un mezzo di soccorso poteva essere usato come taxi e lui ha dato in escandescenza, ha iniziato a minacciare i presenti e ha messo sottosopra tutto ciò che si è trovato di fronte. Solo l'arrivo della Polizia ha evitato il peggioNon è la prima volta, purtroppo, che si verificano episodi del genere