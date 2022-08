Aggredisce moglie e figli minorenni, arrestato dalla polizia

Nei giorni scorsi gli uomini della Squadra Volante della Questura di Latina, in esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica, hanno tratto in arresto un 50enne pregiudicato per la violazione alla misura alternativa a cui era sottoposto.

L’uomo, già condannato con sentenza definitiva per reati di droga, aveva aggredito moglie e figli minorenni dando in escandescenza, danneggiando oggetti e arredi dell’abitazione, in preda alle conseguenze dell'abuso di alcol.

La moglie, insieme ai figli minori, era stata costretta ad abbandonare il domicilio per sottrarsi alle continue e ripetute vessazioni.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso un Istituto di pena a disposizione dell'autorità giudiziaria.