Aggrediscono coppia di anziani per compiere una rapina, banditi arrestati

Hanno aggredito una coppia di anziani e poi, per darsi alla fuga, una guardia giurata. E' andata male a due rapinatori - un uomo e una donna - entrati in azione ad Aprilia, presso il centro commerciale Eurospin.



I carabinieri hanno arrestato i due per tentata rapina in concorso. I banditi hanno tento di rubare 380 euro dalla borsa della sigbora anziana, quindi per procurarsi la fuga hanno aggredito loro e la guardia giurata accorsa in aiuto. L'arrivo dei carabinieri ha consentito di fermare i rapinatori che dopo le formalità di rito saranno tradotti presso la casa circondariale di Latina.



L'auto dei banditi è stata sottoposta a sequestro. Per gli anziani, fortunatamente, solo un grande spavento.





Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:46



