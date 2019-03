Aggredisce un sacerdote e i carabinieri, arrestato nell'arcivescovato di Gaeta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Gaeta dai carabinieri, dopo aver aggredito un sacerdote, vice presidente della Caritas diocesana ed essersi scagliato contro i militari intervenuti. L'episodio è avvenuto nella sede dell'arcivescovato, dove l'uomo si era recato senza un apparente motivo.Lì ha iniziato a picchiare il sacerdote, mentre i presenti hanno chiamato il 112. All'arrivo dei carabinieri l'uomo - che poi si è riscontrato essere in stato di ebbrezza - si è avventato anche contro di loro colpendoli in varie parti del corpo prima di essere immobilizzato e reso inoffensivo.Poco dopo è intervenuto anche personale dell'Ares 118 che ha accompagnato l'uomo al pronto soccorso dell’ospedale "Dono svizzero" di Formia, dove veniva visitato e successivamente dimesso per essere accompagnato agli arresti domiciliari come disposto dal magistrato di turno della Procura di Cassino.