Aggredisce la moglie e la minaccia di morte di fronte al figlio minore: arrestato

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri a Formia, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. A seguito di una discussione nata per futili motivi, infatti, l'uomo di 41 anni, originario della Corea del Sud, aveva aggredito la moglie davanti al figlio minore, minacciandola di morte.



Madre e figlio erano stati costretti a rifugiarsi in casa dei vicini, da dove è partito l'allarme per i militari. All'arrivo dei carabinieri l'uomo si è barricato in casa ed è uscito solo dopo una lunga trattativa: è rinchiuso nelle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima in programma domani. La donna, invece, è stata curata al pronto soccorso dell'ospedale "Dono Svizzero" di Formia. A quanto pare non era la prima volta che si verificavano episodi del genere. © RIPRODUZIONE RISERVATA