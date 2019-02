Aggiornamento dei sistemi, per tre giorni niente scelta del medico in tutta la Asl di Latina

Disagi per tre giorni alla Asl di Latina, dove per consentire l'aggiornamento degli applicativi regionali non si potranno svolgere una serie di funzioni.



Dalle 14 di martedì 19 febbraio e nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 presso tutti gli uffici dell'azienda non sarà possibile effettuare la scelta e revoca del medico di base e del pediatra, le pratiche per l'esenzione ticket e sarà bloccata anche la distribuzione dei ricettari medici. «Ci si scusa con l’utenza per gli eventuali disagi» - si legge in una nota diffusa dall'azienda © RIPRODUZIONE RISERVATA