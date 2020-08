Agente di polizia penitenziaria si toglie la vita, è il secondo caso in pochi giorni

Non sarebbe una tragica fatalità la caduta dai piani alti di una palazzina nel centro storico di Norma di una donna di 59 anni, precipitata nel cortile questa mattina dopo un volo di diversi metri. Inutile ogni tentativo di soccorso: la donna è morta sul colpo. Sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Norma e del Reparto territoriale di Aprilia. Inizialmente era esclusa l'ipotesi del suicidio, si pensava a un incidente domestico ma le successive indagini sembrano far propendere per la volontà di togliersi la vita, anche se non sono stati trovati biglietti in tal senso.

La vittima era un'agente della polizia penitenziaria. A darne notizia è il sindacato autonomo Sappe

«E’ una notizia che ha scosso tutti. La donna sarebbe stata in ferie fino al 30 settembre e poi sarebbe stata collocata in pensione. Ed è sconvolgente che questo suicidio segue, di soli dieci giorni, un altro analogo episodio che ha visto coinvolto un altro assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria in servizio a Latina. Sembra dunque non avere fine il mal di vivere che caratterizza gli appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria,», dichiara Donato Capece, segretario generale del Sappe.

