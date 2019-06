Una piccola barca a noleggio è affondata a Ponza nei pressi di Chiaia di Luna. A bordo c'erano sette persone che per fortuna non hanno subito gravi conseguenze.



Per loro solo tanto spavento. Secondo le prime informazioni lo scafo era stato affittato da un noleggiatore abusivo.



iin corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.