Come da tradizione l'8 dicembre molti hanno addobbato il loro albero di Natale. Nei negozi e sulle bancarelle è un tripudio di palline, luci, pendagli, nastri colorati e luccicanti. C'è la corsa all'addobbo più bello e particolare, più luminoso e suggestivo per portare un po' di allegria in questo periodo di feste funestato purtroppo dalla pandemia in corso. L'albero carico di addobbi porta allegria nelle case ed è un piacere per gli occhi. Perché non inventare delle palline che siano piccoli pezzi unici e che non possono essere acquistate ovunque? È quello che ha pensato la Pro Loco di San Felice Circeo che ha lanciato l'idea di addobbi made in Circeo realizzate da un'artista locale. Presso la sede di Piazza Lanzuisi hanno esposto quindi delle palline dipinte a mano dalla pittrice sanfeliciana Arianna Capponi. Perché non decorare il proprio albero di Natale con un'immagine che raffiguri i luoghi più significativi di San Felice Circeo? propongono sulla loro pagina Facebook. E quindi chi è in cerca di un'idea originale per addobbare il suo abete vero o sintetico può acquistare una pallina con sopra dipinto l'inconfondibile profilo del promontorio del Circeo o uno scorcio del faro. Sono realizzate in polistirolo ed in legno.



Un'idea semplice ma simpatica per chi vuole rivendicare il suo spirito di appartenenza alla sua città anche a Natale. «Quando la Pro Loco mi ha chiesto di dipingere delle palline natalizie a tema Circeo ho accettato subito perché mi è parsa una bella idea racconta Arianna Capponi che nella vita è una casalinga ed una pittrice e dipinge su carta, tela, stoffa e muri Ho riprodotto le bellezze del nostro paese su polistirolo e legno e devo dire che mi sono anche divertita a farlo. Mi fa piacere sapere che qualcuno possa scegliere di appendere al proprio albero un decoro che ho dipinto io».

