Addio Luciano Marinelli, gigante del basket pontino

Ci ha lasciati nella notte all'età di 82 anni Luciano Marinelli, personaggio che nell'ultimo mezzo secolo ha caratterrizzato la storia della città di Latina. Avvocato di eccelsa levatura, grande appassionato di Jazz ma soprattutto uomo di spicco nella pallacanestro pontina, che grazie al suo apporto agli inizi degli anni '70 si è elevata a caratura nazionale. La figura dell'Avvocato, così lo chiamavano affettuosamente tutti i membri della famiglia del basket pontino, è stata di estrema rilevanza nell'innescare il boom della palla a spicchi nel capoluogo pontino. La sua impresa fu costruire, con tutti giovani locali, un gruppo capace in 5 anni di salire dal campionato di base (la Promozione) fino alla serie B, allora la terza serie nazionale. Un'impresa che ne fa il più grande allenatore nella storia della pallacanestro della nostra città. Marinelli è morto stanotte, morto ma non scomparso perché il suo ricordo vivrà indelebile in tutti quelli che a Latina negli ultimi 50 anni hanno avuto a che fare con sport e cultura. I funerali si terranno martedì alle 15 presso la Cattedrale di San Marco, dove nell'adiacente Oratorio dei Salesiani, il giovane Luciano iniziò a giocare a pallacanestro agli inizi degli anni '50.