Acqualatina, visita istituzionale agli impianti Veolia. Si studia il modello di riuso dei reflui

Visita istituzionale del presidente di Acqualatina, Michele Lauriola, presso la sede di Veolia Water Technologies Italia, con sopralluogo al depuratore di Milano Nosedo, tra i principali esempi mondiali di riutilizzo delle acque reflue ai fini irrigui.Veolia Water Technologies Italia è il socio industriale di Acqualatina e insieme al presidente era presente l’amministratore delegato Raimondo Besson. Per Veolia, invece, c'erano il presidente Guido Turconi, e l’ingegnere Roberto Mazzini.La visita è stata occasione per fare il punto sulle ultime innovazioni tecnologiche e sulle prossime sfide gestionali che anche Acqualatina si appresta ad affrontare. Il riutilizzo delle acque di depurazione è uno dei punti chiave dell’economia circolare e parte integrante di una gestione del servizio idrico improntata alla tutela ambientale su cui anche Acqualatina è da tempo impegnata.«Ringrazio il Presidente Turconi e tutto lo staff di Veolia, per questo incontro ricco di stimoli - ha detto Lauriola - Di fronte alle nuove sfide, sia in àmbito tecnologico che di crescente attenzione alla tutela ambientale, diventa sempre più strategico l’apporto, in termini di conoscenze tecniche, di un partner come Veolia».