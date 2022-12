Conclusi i lavori di Acqualatina, l'intervento consentirà il recupero di 50 litri al secondo

Acqualatina comunica che sono terminati due complessi interventi programmati nella notte scorsa per guasti su due distinti tratti della condotta adduttrice proveniente dalla centrale di produzione di Sardellane, che serve i Comuni Latina, Pontinia, S. Felice Circeo, Sezze, Sabaudia e Terracina.

"I tecnici - spiega il gestore in una nota - hanno lavorato tutta la notte per consentire di minimizzare i disagi, con più squadre al lavoro in parallelo. Il ripristino del flusso idrico, inizialmente previsto ovunque per le prime ore di oggi, nel Comune di Latina è stato procrastinato a causa di problemi tecnici imprevisti, sopraggiunti in fase di ultimazione lavori".

Per gestire i disagi sono state posizionate 11 autobotti, di cui alcune a servizio esclusivo di utenze sensibili come ospedali e Comando dei Vigili del Fuoco. Inoltre, l’Unità di Pronto Intervento della Società ha inviato SMS, email e PEC a cittadini e istituzioni, come da prassi, al fine di comunicare in modo continuativo aggiornamenti in merito.

I lavori di stanotte si inseriscono nell’ambito delle opere di Acqualatina per l’ammodernamento delle reti idriche su tutto il territorio dell’Ato4.

I lavori appena conclusi, infatti, consentiranno, grazie alla riparazione delle perdite, il recupero di circa 50 litri al secondo, con un beneficio per oltre 120.000 utenze di Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, S. Felice Circeo e parte di Terracina.

LA CONDOTTA SARDELLANE

La condotta, che parte dalla centrale Sardellane e serve la Pianura Pontina, risente di un’obsolescenza dovuta alla sua anzianità. Per tale motivo sono in fase di progettazione attività per interventi strutturali. Le opere prevedono oltre 12 milioni di euro di investimento, di cui 8 milioni finanziati da fondi PNRR e 4 milioni inseriti nel Piano degli investimenti dell’ATO4, per il raddoppio della condotta, con la realizzazione di una nuova linea parallela a quella esistente.

Questi interventi - conclude Acqualatina - contribuiranno a migliorare nettamente la disponibilità idrica del territorio, aumentando la flessibilità e la resilienza del sistema, anche a fronte dei cambiamenti climatici in corso a livello locale e generale.