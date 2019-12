Latina, lavori urgenti alla condotta: giovedì senz'acqua oltre 120.000 cittadini

Ultimo aggiornamento: 20:56

Lavori urgenti per riparare la condotta proveniente dalle Sardellane: giovedì 12 dicembre oltre 120.000 cittadini resteranno con i rubinetti a secco. Acqualatina informa che sono disponibili autobotti in tutti i Comuni più un’autobotte itinerante per limitare il più possibile i disagi agli utenti.I lavori richiederanno diverse ore di intervento e “si attestano - scrive la società - come particolarmente delicati, poiché la condotta oggetto di riparazione è tra le principali del territorio”.Vista la portata della condotta e la pressione idrica presente, per eseguire tali lavori sarà necessario sospendere il flusso nei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina, a partire dalle 13 fino alle 22.Le zone interessate saranno:Latina - intero Comune ad esclusione di Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo Bainsizza,Borgo Podgora e Borgo Le FerrierePontinia e Sabaudia - interi comuniSan Felice Circeo - Zona bassa e Borgo MonteneroTerracina - Colle La Guardia 1 e 2Sezze - Via Migliara 46 e Sezze ScaloPer supportare le esigenze dei cittadini coinvolti, verranno messe a disposizione delle autobotti nelle seguenti zone:San Felice Circeo - Via Sabaudia, presso il piazzale commerciale, e Piazza Quattro Ottobre a Borgo MonteneroLatina – Piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell'Asl) e Largo Cavalli (zona Q5)Pontinia - Piazza KennedySaranno disponibili, inoltre, un'autobotte itinerante, per garantire il servizio alle utenze sensibili, e un'autobotte a disposizione esclusiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.