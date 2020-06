Lavori sulla condotta idrica, mancherà l'acqua dalla serata di mercoledì

Mancherà l'acqua nei comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina dalle 21 di mercoledì 24 giugno con ripristino previsto per le prime ore della mattinata di giovedì 25. Lo rende noto Acqualatina, riferendo che l'interruzione del flusso idrico avverrà per poter effettuare «importanti e urgenti lavori di riparazione sulla condotta adduttrice proveniente da Sardellane»

I tecnici interverranno su tre diversi cantieri e lavoreranno su oltre 10 chilometri di condotta per eliminare le perdite e garantire un più efficiente servizio a tutte le utenze servite. Si tratta di lavori particolarmente importanti e delicati in quanto la condotta oggetto della riparazione, è tra le principali del territorio e rifornisce oltre 120.000 cittadini

Le zone interessate saranno: Latina - intero Comune ad esclusione di Borgo Sabotino, Latina Scalo, Borgo Montello, Borgo S.Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Podgora, Borgo Carso e Borgo Le Ferriere; Pontinia e Sabaudia - Interi comuni; San Felice Circeo - Zona bassa e Borgo Montenero; Terracina - Colle La Guardia 1 e 2; Sezze - Via Migliara 46 e Sezze Scalo

Per supportare le esigenze dei cittadini coinvolti, verranno messe a disposizione delle autobotti nelle seguenti zone: Latina – Largo Cavalli (zona Q5) e Largo Cesti nei pressi uffici AUSL

San Felice Circeo - Via Sabaudia, presso il piazzale commerciale, e Piazza Quattro Ottobre a Borgo Montenero Pontinia - Piazza Kennedy . Saranno disponibili, inoltre, delle autobotti a disposizione esclusiva dell’Ospedale Santa Maria Goretti e delle autobotti per garantire il servizio alle utenze sensibili (ICOT e altre utenze)



