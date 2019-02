Acqualatina, Besson vicepresidente. Lombardi nuovo ad: arriva da Padania Acque

Ultimo aggiornamento: 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nella giornata di oggi, il Consiglio di Amministrazione di Acqualatina si è riunito per designare il nuovo Amministratore Delegato della Società: l’Ingegner Marco Lombardi». Lo comunica una nota della spa pontina. «Nella stessa seduta - si legge - il Consiglio di Amministrazione ha proceduto anche alla nomina a Vicepresidente dell’Ingegner Besson, che sostituisce, così, il Dottor Rocco Failla».«Ringrazio Besson per il grande contributo fornito come Amministratore Delegato, con competenza, professionalità e acume, e Rocco Failla per il prezioso supporto in qualità di vicepresidente», ha dichiarato il presidente di Acqualatina, Michele Lauriola. «Do il benvenuto al nuovo Amministratore Delegato, Marco Lombardi. L’auspicio da parte mia e di tutto il Consiglio di Amministrazione, è che possa far ulteriormente crescere il livello del servizio e creare valore per questo territorio, verso il quale, come gestore di un servizio pubblico essenziale, sentiamo grande responsabilità».Marco Lombardi vanta oltre 15 anni di direzione e gestione di pubblici servizi tra cui spiccano il ruolo di direttore dell’Autorità d’Ambito 1 del Piemonte, quello di Direttore Operativo in Acqua Novara VCO S.p.A. e, in ultimo, quello di Direttore Generale di Padania Acque S.p.A.