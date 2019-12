Acqua torbida nel sudpontino: dislocate autobotti in tutti i Comuni

Acqua torbida e dunque non potabile nel sud pontino, il gestore del servizio idrico corre ai ripari. «​In riferimento al fenomeno di torbidità in atto nel sud Pontino presso la sorgente di Mazzoccolo e Capodacqua - si legge in una nota di Acqualatina - si informa l'utenza che è stato predistposto un servizio sostitutivo a mezzo autobotte in tutti i comuni».



A Formia il piazza Largo Paone, piazza S.Erasmo, al Mercato Nuovo, piazzale Scuole di Penitro, piazza Maranola, piazzale del Cimitero Castellonorato.

A Gaeta l'autobotte è stata dislocata davanti al Municipio.

A Minturno in Piazza Rotelli, presso il Municipio e presso chiesa San Biagio.

A Santi Cosma e Damiano presso Municipio e Banca del Garigliano.

A Castelforte presso il Municipio, Suio Alto e Suio Forma.

A Spigno Saturnia presso il Municipio

Ultimo aggiornamento: 17:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA