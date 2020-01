Acqua torbida, assemblea pubblica a Formia per la situazione del sud pontino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acqua torbida di nuovo al centro del dibattito pubblico. È stata organizzata per oggi - lunedì 20 gennaio - alle19, presso la Sala Ribaud del Comune di Formia, un'assemblea popolare indetta da varie associazioni locali per discutere del problema della torbidità e degli esiti del tavolo tecnico operativo tenutosi a Latina tra il Prefetto Maria Rosa Trio e i vari sindaci del sud pontino. Questi ultimi sono stati invitati a partecipare all'incontro, al quale interverrà anche il Garante idrico regionale.Nel frattempo, è stata anche inoltrata una lunga e dettagliata lettera ai ministri dell'ambiente e della salute, all'Istituto superiore di sanità, al presidente della Regione Lazio, all'Arera, all'Anac, al Garante regionale del servizio idrico integrato, nella quale si elencano le diverse criticità affrontate, con quasi due mesi di acqua non potabile, e la richiesta di un risarcimento per l'utenza da parte di Acqualatina.Nella missiva, inoltre, si sottolinea «l'assenza totale di comunicazioni ufficiali da parte della Asl che non fornisce alcun riscontro con analisi chimico-batteriologiche a quanto comunicato dal gestore idrico, pur essendo stato più volte richiamato il suo intervento dai sindaci del sud pontino, lasciando la cittadinanza e i sindaci stessi nell'incertezza sull'utilizzabilità dell'acqua per scopi igienico sanitari».