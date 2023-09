Altri lavori sulla condotta: mancherà l'acqua a Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina

Niente acqua dalle 14.30 di oggi e fino alle 2 del giorno dopo in cinque comuni serviti da Acqualatina. Per consentire urgenti riparazioni sulla condotta proveniente da Sardellane, il gestore chiuderà i rubinetti a Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina.

Per quanto riguarda Latina, sono esclusi Latina scalo, Borgo Bainsizza, borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere; borgo S Maria, Borgo Carso e Podgora.

A San Felice Circeo il flusso sarà regolare solo al centro storico, Via del Sole e Via del Faro, mentre nessun problema a Terracina in località San Vito, a Colle La Guardia I e II, Via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo.

Nei cinque comuni interessati ci saranno autobotti sostitutive. A Latina saranno in piazza Celli (nei pressi del parcheggio dell'Asl) e Largo Cavalli (zona Q5), a Pontinia in Piazza Kennedy, a San Felice Circeo in Piazza IV Ottobre (Borgo Montenero), Via Sabaudia (piazzale commerciale) e piazza Italo Gemini. Infine, a Sabaudia in Piazza del Comune.