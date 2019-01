Acqualatina, lavori in corso: domani rubinetti a secco a Latina, Pontinia e Sezze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per lavori di risanamento della condotta proveniente dalle Sardellane domani sarà interrotta la fornitura di acqua nei Comuni di Latina, Pontinia e Sezze. Le operazioni, sottolinea le società, si inseriscono nel progetto di recupero delle perdite di rete che Acqualatina porta avanti in tutto l’Ato4.Per consentire la corretta esecuzione dei lavori, sarà necessario interrompere il flusso idrico nei Comuni di Latina, Pontinia e Sezze dalle 9,30 alle 17,30.Le zone interessate sono: il Capoluogo, nell'intero Comune tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere e Borgo Santa Maria e Latina Scalo. L'intero comune di Pontinia e a Sezze la zona della Migliara 46 e Sezze scalo.Verranno messi a disposizione della cittadinanza due autobotti a Latina (in Piazza A. Celli nei pressi del parcheggio dell'Asl) e in Largo Cavalli, nel quartiere Q5. Un autobotte a Pontinia in piazza Kennedy e due autobotti itineranti per garantire il servizio alle utenze sensibili.