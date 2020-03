Torna l'acqua torbida nel sud pontino, il "solito" problema ogni volta che piove. Disponibili le autotobotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A causa delle forti piogge ci sono nuovamente fenomeni di torbidità presso la sorgente di Capodacqua e quindi non è possibile utilizzarla per scopo umano nei Comuni di Formia, Gaeta, Castelforte, Santi Cosma e DamianoSpigno Saturnia e Minturno.Acqualatina ha messo a disposizione un servizio sostitutivo a mezzo autobotte presso: 1) Formia: Loc. Maranola Piazza A. Ricca, Loc. Castellonorato c/o piazzale Cimitero, Lo. Penitro Via Frassini2) Gaeta: P.zza Villa delle Sirene; Piazza Traniello; Via Lungomare Caboto c/o Ufficio Postale3) Minturno: Loc. Marina di Minturno Piazza S. Biagio; Loc. Scauri Piazza Rotelli; Piazza del Castello4) Castelforte: C/o piazza del Comune, Loc. Suio paese; Suio Forma5) Spigno Saturnia: Piazza Comunale; Loc. Campodivivo.6) Santi Cosma e Damiano: Loc. Grunuovo c/o Banca del Garigliano; Via Veneto c/o presso piazza della Chiesa«Si consiglia in ottica di cautela della salute pubblica, emissione di ordinanza di non potabilità - scrive il gestore in una nota - i tecnici di Acqualatina sono costantemente al lavoro per monitorare la situazione. Ci scusiamo per i disagi».