Due cittadini romeni sono stati arrestati per omicidio da personale della Polizia di Stato della sezione anticrimine del commissariato di Cisterna, in esecuzione di provvedimento del pubblico ministero Giuseppe Miliano. Sono accusati del delitto di un connazionale avvenuto proprio a Cisterna, in via Moscarello, il 4 marzo dello scorso anno.



I particolari vengono illustrati in una conferenza stampa in corso presso lo stesso Commissariato. © RIPRODUZIONE RISERVATA