Accoltellò la madre, uomo arrestato a Gaeta: deve scontare ancora sei mesi

In esecuzione di un provvedimento di espiazione di pena detentiva domiciliare emesso dal Tribunale di Latina, gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno arrestato un uomo di 57 anni, P.G., che deve scontare una pena residua di sei mesi e dieci giorni di reclusione per lesioni aggravate varie. Nel gennaio 2013 il 57enne, armato di un coltello da cucina, aveva inferto, al termine di una lite avvenuta nell’abitazione di Gaeta, diverse coltellate alla madre ottantenne, colpendola al collo e alla schiena e poi era fuggito lasciandola agonizzante in una pozza di sangue. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.

