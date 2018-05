Latina, accoltellato dal padre della ex fidanzata per insulti sui social: è grave

di Alessandro Mattei

Accoltellati due fratelli di Sezze dopo un litigiio. E’ accaduto in località Crocemoschitto, in provincia di Latina. Sono stati due persone di Bassiano, padre e figlio, ad aggredirli al culmine di una lite. I due erano scesi in paese per avere un chiarimento con uno dei due, ex della figlia dell'uomo che, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, continuava ad offendere la ragazza sui social dopo la fine della storia. Dalle parole ai fatti: i due fratelli di Sezze 27 e 30 anni hanno avuto la peggio. Il 27 enne è stato accoltellato e trasferito di urgenza in eliambulanza a Roma mentre il fratello ferito con armi da taglio si trova all’ospedale di Latina. Sul posto i carabinieri e polizia Locale. Indagini in corso

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:46



