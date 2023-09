Accoltella il compagno, 48enne arrestata. L'uomo è grave

Sabato 23 Settembre 2023, 22:06







Accoltella il compagno all'addome, 48enne arrestata per tentato omicidio. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi in un'abitazione di via Saliceti, alla periferia di Aprilia. L'uomo è rimasto ferito gravemente tanto che è stato trasferito d'urgenza in elicottero al San Camillo di Roma dove in serata è stato operato. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi rimane riservata. Sul posto sono sopraggiunti i I carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia. La donna è stata sedata e trasferita presso l’ospedale dei castelli dove è ricoverata ed i stato di arresto, piantonata da militari. Tutto sarebbe nato al termine di una lite, poi degenerata in vera e propria aggressione. Sul caso indagano i militari di via Tiberio.