Accese a Latina le luci di Natale con i versi di Calcutta

Latina come Bologna. Sono state accese a Latina nella zona della Movida le luminarie di Natale con i versi della canzone di Calcutta 'Se piovesseil tuo nome", così come nel capoluogo emiliano erano stati scelti i versi di Lucio Dalla.



Questi i versi della canzone scritta da Calcutta che illuminano via Neghelli. «Se in mezzo alle strade o nella confusione piovesse il tuo nome, io una lettera per volta vorrei bere

in mezzo a mille persone stazione dopo stazione, se...»





