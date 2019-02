Accendiamoilrispetto. Top Volley, vincenti e sconfitti uniti contro il cyberbullismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Latina Dopo la battaglia sul campo, vinta dalla Top Volley Latina (3-1), atleti della squadra pontina insieme agli avversari della Tonno Callipo Vibo Valentia si sono ritrovati il giorno successivo a Lamezia Terme insieme a magistrati, tecnici ed esperti per spiegare agli studenti della città calabrese cos’è il cyberbullismo, quali sono le conseguenze e i possibili rischi di tanti comportamenti che i ragazzi mettono in atto. Si chiama #Accendiamoilrispetto la campagna informativa ideata dalla Top Volley Latina con la collaborazione dell’azienda farmaceutica AbbVie di Campoverde per sensibilizzare i giovani sul tema del rispetto nei confronti delle persone, delle cose, dell’ambiente. Dopo aver incontrato oltre ottomila studenti della provincia pontina, la campagna #Accendiamoilrispetto si è spostata in Umbria e, lunedì, a Lamezia Terme dove nella sede dell’associazione Lucky Friends, un locale strappato alla ‘ndrangheta, atleti ed esperti hanno incontrato circa 200 studenti.L’appuntamento in Calabria ha visto la partecipazione degli atleti Daniele Sottile e Simone Parodi della Top Volley Latina al fianco di Davide Marra e Luca Presta, due giocatori del Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Avversari la domenica sul campo di gioco, ma insieme in prima fila il giorno successivo per raccontare la loro esperienza ai ragazzi.“Parlare ai ragazzi non è mai tempo perso, in passato il bullismo era limitato al piccolo nucleo di persone, al massimo al paese, oggi con la rete si trasmette al mondo - ha spiegato Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro e saggista - purtroppo sempre più spesso le famiglie delegano al web l’educazione dei figli ed è la stessa rete che poi li ruba”.Luigia Spinelli, oggi pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Roma e una dei primi sostenitori della iniziativa quando era magistrato a Latina, ha sottolineato che “Si tratta di un progetto che dura nel tempo; il dialogo con i ragazzi è fondamentale e #Accendiamoilrispetto è un modo giusto per parlare di tematiche così delicate. L’articolo 3 della Costituzione è un perno importante, siamo tutti uguali di fronte alla legge”. Alessandra Ruberto, procuratore capo del Tribunale per i minori di Catanzaro ha spiegato gli strumenti per intervenire aggiungendo che anche la semplice esclusione può considerarsi un atto di bullismo. Maria Gaetana Ventriglia, vice commissario di Polizia del Commissariato di Lamezia Terme, ha posto l’attenzione sulle fasce deboli, invitando i presenti a dire no alla violenza.“Ogni volta che mi trovo a partecipare agli incontri di #Accendiamoilrispetto provo sempre una notevole emozione, Il cyberbullismo è subdolo, molto pericoloso ed è importante che i ragazzi possano comprenderne appieno le conseguenze” ha spiegato Daniele Sottile, palleggiatore della Top Volley Latina e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016. Insieme a lui Simone Parodi, bronzo a Londra 2012, che ha aggiunto: “per me è il primo anno, ma devo dire che questo modo di dialogare con gli studenti mi piace molto, arricchisce anche me e credo sia importante che sportivi come noi possano partecipare e dare un contributo”. Anche gli atleti del team calabrese hanno preso la parola: Davide Marra e Luca Presta hanno sottolineato “l’importanza dell’attenzione quando si utilizzano i social e la notevole esposizione al rischio di diffusione di immagini e video sensibili grazie alla viralità della rete”. In un video-messaggio il sindaco di Latina Damiano Coletta ha salutato i presenti e ha aggiunto che “anche con una frase si può mancare di rispetto a una persona. Si possono avere opinioni differenti ma serve il rispetto della dignità degli altri”.“Siamo una comunità di circa 1.500 dipendenti in Italia con un unico obiettivo, quello di avere un impatto significativo sulla vita delle persone, mettendo a disposizione l’esperienza dei nostri professionisti a fianco di Top Volley nel progetto con gli studenti - spiega Francesco Tatangelo, direttore del polo produttivo AbbVie Italia - Iniziative sul territorio come quella di #Accendiamoilrispetto sono importanti per noi perché ci permettono di veicolare messaggi positivi, rafforzati dalla partecipazione degli atleti che nella pallavolo sono un esempio positivo per i giovani, perché è la squadra che vince non il singolo”.Sono intervenuti anche: Francesco Alecci, commissario straordinario di Lamezia Terme, Massimo Ribaudo (Carabinieri), Clemente Crisci (Guardia di Finanza), Mario Tedesco (Polizia Locale di Lamezia Terme), Antonello Bevilacqua, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lamezia Terme, Stefania Bossiner e Andrea Montecalvo della comunicazione di AbbVie, Rosario Cortese, presidente della Lucky Friends, insieme a Domenico La Chimea e Candido Grande, direttore sportivo della Top Volley Latina. L’evento è stato moderato da Giuseppe Baratta della comunicazione della Top Volley Latina.Nella stessa circostanza è stata anche inaugurato il nuovo laboratorio ginnico intitolato all’associazione Aps Alessandrini di Latina.