Acampora: «La pandemia ha accelerato processi già in atto, ora meno burocrazia»

I COMMENTI

«Uno tsunami che si è abbattuto sull'economia mondiale», così ha definito l'effetto del Covid 19 sulle aziende, il presidente della Federlazio di Latina, Marco Picca che però non vede tutto nero, anzi: «Ho notato negli imprenditori una reazione attiva e fattiva che sono riusciti a tenere il punto su una situazione drammatica. Inoltre i rapporti tra imprese sono migliorati. Per esempio sui crediti da recuperare, prima di aprile nel mondo dell'edilizia c'era ritardo cronico nei pagamenti, ora siamo scesi a una percentuale molto più bassa, del 5 6 %. Noi cerchiamo di fare nostra parte ma avremmo bisogno di essere supportati da strumenti economico finanziari. Serve una rivisitazione della organizzazione di stato e soprattutto chiarezza su argomenti fiscali, sulle regole, la sicurezza e un alleggerimento della burocrazia».

Dello stesso parere anche il presidente della Camera di Commercio di Latina e Frosinone Giovanni Acampora: «Questa pandemia è intervenuta accelerando dei processi già in atto e amplificando delle debolezze già molto evidenti. Questo 2020 è stato raffigurato con paura e incertezza e lo palesa anche il crollo dei consumi, la considerevole crescita dei risparmi, la tendenza a mettere da parte anche i finanziamenti perchè c'è la paura di non riuscire a far fronte a una crisi di liquidità. Per cambiare rotta spiega Acampora bisogna essere supportati da una rivisitazione del sistema politico economico».

«L'amministrazione ha spiegato il sindaco di Latina Damiano Coletta può supportare in maniera relativa le imprese, ma certamente possiamo agire sulla sburocratizzazione. Vogliamo inoltre accelerare sulle grandi opere come la Roma - Latina e sui fondi in arrivo dall'unione europea».

Dello stesso parere il presidente della Provincia, Carlo Medici: «Nessuno si aspettava un periodo del genere, difficile ma che ci insegna qualcosa. Abbiamo sì subito dei danni, ma il futuro va disegnato portando una semplificazione normativa. Altrimenti rischiamo di perdere il treno dei finanziamenti europei e non possiamo permettercelo».

«La fotografia scattata dall'indagine rileva un quadro che si poteva facilmente immaginare spiega il direttore Malagola - Gli imprenditori, però, stanno reagendo ridisegnando la propria attività e nonostante il crollo del fatturato stanno investendo in tecnologia digitale e in sicurezza. Bisogna rafforzare questo sforzo con aiuti immediati e concreti».

Fra.Ba.

